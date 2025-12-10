TV & MEDIA
Το HBO αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από την 3η σεζόν του «House of the Dragon»

Τα πρώτα επεισόδια του πολυαναμενόμενου τρίτου κύκλου έρχονται τον Ιούνιο του 2026

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. HBO
Το HBO αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από την τρίτη σεζόν του House of the Dragon, προκαλώντας φρενίτιδα στους εκατομμύρια φαν της σειράς.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την προβολή της δεύτερης σεζόν του House of the Dragon, τα γυρίσματα του νέου ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 2025 και τα επεισόδια του θα προβληθούν τον Ιούνιο του 2026.

Τη νέα σεζόν «ανοίγει» ο εμφύλιος πόλεμος των Ταργκάρυεν, «Dance of the Dragons», ο οποίος όπως όλα δείχνουν οδεύει προς την πιο αιματηρή του φάση.

Μέχρι στιγμής, το HBO αποκάλυψε μόνο δύο στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν. Στη μία φωτογραφία απαθανατίζεται η Ραίνυρα Ταργκάρυεν και στη δεύτερη ο Ντέιμον Ταργκάρυεν, κατά τη διάρκεια της μάχης στα Ρίβερλαντς.

Η πρώτη φωτογραφία αναλυτικότερα, δείχνει τη Ραίνυρα να στοχάζεται πάνω στο στέμμα της. Φορά ρούχα κατάλληλα για μάχη, οπότε πιθανότατα αυτή η σκηνή διαδραματίζεται πριν ή μετά από μάχη, σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της σεζόν.

Φωτ. HBO

Το βάρος του στέμματος θα ασκήσει μεγάλη πίεση στη βασίλισσα κατά τη 3η σεζόν, καθώς περισσότερα αγαπημένα της πρόσωπα αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους.

Η δεύτερη και τελευταία φωτογραφία δείχνει τον Ντέιμον Ταργκάρυεν, να ηγείται στην αιματηρή μάχη στα Ρίβερλαντς.

Φωτ. HBO

 
