Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Από ό,τι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά»

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού - Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Γιάννης Τσιμιτσέλης / NDP
Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στα social media, μετά την είδηση της νοσηλείας του στο νοσοκομείο.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, ενημέρωσε μέσω των social media για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς όπως αποκάλυψε ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό νεφρού.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα απουσιάσει από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την οποία παρουσιάζει.

Λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε δεύτερη ανάρτηση ενημερώνοντας το κοινό του για την κατάσταση της υγείας του και ευχαριστώντας τους παράλληλα, για τις ευχές και τα μηνύματα στήριξης.

«Έχω πάθει σοκ από τα μηνύματα σας για περαστικά. Από ότι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός στην ανάρτησή του.

Φωτ. Instagram
 
