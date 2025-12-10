Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και η Ισλανδία εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Η Ισλανδία προστέθηκε στη λίστα των χωρών που θα μποϊκοτάρουν τον επερχόμενο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Η χώρα αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας, οι οποίες ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους από τον διαγωνισμό αφού η συμμετοχή του Ισραήλ στον επιβεβαιώθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα.

«Η συμμετοχή της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) όσο και στο ευρύ κοινό», ανέφερε η ισλανδική ραδιοτηλεόραση RÚV σε ανακοίνωσή της.

Η Ισλανδία είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθεται να απέχει από τον διαγωνισμό του 2026, αλλά ήθελε να περιμένει μέχρι η υπόθεση να συζητηθεί από το διοικητικό της συμβούλιο την Τετάρτη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την προθεσμία για τις χώρες να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση για την επετειακή 70ή έκδοση του διαγωνισμού, που θα γίνει στην Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο.

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973, επειδή η Kan — ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός του φορέας — είναι μέλος της EBU, η οποία οργανώνει τον διαγωνισμό.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει τέσσερις φορές, πιο πρόσφατα το 2018, και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2025.

Ωστόσο, η παρουσία του αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πηγή έντασης λόγω του πολέμου στη Γάζα και των ανησυχιών σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας και προώθησης.

Ένα νέο σύνολο μέτρων για την προστασία της ακεραιότητας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε σε σύνοδο της EBU την περασμένη εβδομάδα, μετά την οποία οι περισσότερες χώρες επιβεβαίωσαν ότι θα ταξιδέψουν στη Βιέννη για τον διαγωνισμό του 2026.

Ωστόσο, η Ισπανία ανακοίνωσε πως αποφάσισε να αποσυρθεί, αφού ζήτησε να γίνει ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ — αίτημα που δεν εγκρίθηκε. Η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποχώρησαν επίσης μετά από εκείνη τη σύνοδο.

Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης της Πέμπτης που έδωσε στη δημοσιότητα η Kan, ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα, Γκολάν Γιοχπάζ, επέκρινε όσους προσπάθησαν να θέσουν το Ισραήλ εκτός διαγωνισμού.

«Η προσπάθεια απομάκρυνσης της Kan από τον διαγωνισμό μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο ως πολιτιστικό μποϊκοτάζ», είπε. «Ένα μποϊκοτάζ μπορεί να ξεκινήσει σήμερα με το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει ή ποιον άλλον μπορεί να βλάψει. Αυτό θέλουμε πραγματικά να θυμάται ο κόσμος από τον διαγωνισμό στην 70ή του επέτειο;»

