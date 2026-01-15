Σε περιοδεία η Eurovision για την 70ή επέτειο ίδρυσής της

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιήσει την πρώτη του περιοδεία για να γιορτάσει την 70ή επέτειό ίδρυσής του, όπως ανακοίνωσε ο διοργανωτής του.

Πέντε χώρες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, αφήνοντας 35 να συμμετάσχουν, ο μικρότερος αριθμός από την επέκταση της συμμετοχής το 2004.

Σε περιοδεία η Eurovision

Η περιοδεία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα φέρει μαζί «εμβληματικούς καλλιτέχνες του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και καλλιτέχνες του 2026», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) στην ιστοσελίδα της την Πέμπτη.

Χαιρέτισε την περιοδεία ως «μια γιορτή της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής».

«Οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της Eurovision, καθώς και διασκευές των αγαπημένων τους τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του διαγωνισμού», πρόσθεσε η EBU.

Δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και το Παρίσι, θα φιλοξενήσουν την περιοδεία από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, μετά τον τελικό του διαγωνισμού στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.

Πυρά κατά του Ισραήλ

Ορισμένες χώρες κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι χειραγωγούσε το σύστημα δημόσιας ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού του 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την Αυστρία. Ωστόσο, η έντονη κριτική προκλήθηκε κυρίως από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, με τον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTÉ να επικαλείται «την τρομερή απώλεια ζωών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί εκεί» ως λόγο για τη μη συμμετοχή του.

Μαζί με την RTÉ, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία, την Ισλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβενία ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο ότι αποσύρονται, ενώ ο νικητής του 2024, Nemo, επέστρεψε το τρόπαιό του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την Τρίτη, η Conchita Wurst, μία από τις πιο εμβληματικές νικήτριες του διαγωνισμού, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μελλοντικές εκδηλώσεις της Eurovision, επικαλούμενη «προσωπική απόφαση».

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan χαιρέτισε την απόφαση να παραμείνει το Ισραήλ στον διαγωνισμό, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για πολιτική παρέμβαση. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Isaac Herzog, δήλωσε ότι το Ισραήλ «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή του κόσμου».

Ο Johannes Pietsch, γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα JJ, νικητής του 2025, ζήτησε πέρυσι μια αυστριακή έκδοση «χωρίς το Ισραήλ», αλλά στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για την αναταραχή που προκάλεσε η πρότασή του στη χώρα του.

Μόνο 97.000 θαυμαστές παρακολούθησαν την κλήρωση του ημιτελικού της Δευτέρας στο YouTube, σε σύγκριση με περισσότερους από 240.000 πέρυσι.

Με πληροφορίες από Guardian