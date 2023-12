Σε απεργία η Washington Post- «Μην διαβάζετε το περιεχόμενό μας σήμερα»

«Μην διαβάζετε περιεχόμενο της Post σήμερα» καλεί η συνδικαλιστική ένωση των εργαζομένων της Washington Post, καθώς οι εργαζόμενοί της απεργούν.

Το συνδικάτο Washington Post Guild ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι θα απεργήσουν για ένα 24ωρο, καταγγέλλοντας την έλλειψη βούλησης της διεύθυνσης να «διαπραγματευτεί με καλή πίστη», αφήνοντας να πλανάται ο φόβος νέων απολύσεων.

Η απεργία λαμβάνει χώρα έπειτα από 18 μήνες διαπραγματεύσεων επί μιας νέας συμφωνίας, που θα αφορούσε κυρίως μισθολογικές διεκδικήσεις ή το θέμα της τηλεργασίας.

«Το να προχωρήσουμε αυτό το ιστορικό μέτρο δεν αποτελεί μία απόφαση που λάβαμε ελαφρά τη καρδία» επιβεβαίωνε η ένωση Washington Post Guild σε μια επιστολή που εστάλη την Τρίτη στους αναγνώστες αναγγέλλοντας την απεργία.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η διεύθυνση της εφημερίδας, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, «με τρόπο επαναλαμβανόμενο και παράνομο, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις επί σημαντικών θεμάτων, μεταξύ αυτών τους μισθούς, τη στήριξη στην πνευματική υγεία των εργαζομένων και την εθελούσια έξοδο».

Hundreds of Washington Post staff just walked off the job in a 24-hour strike. pic.twitter.com/sibWvO5CRD