Peaky Blinders: Ο Tommy Shelby θα πεθάνει στην 6η σεζόν, προβλέπουν οι φαν της σειράς

Ορισμένοι φαν της σειράς των Peaky Blinders πιστεύουν ότι ο πρωταγωνιστής Tommy Shelby θα πεθάνει πριν ολοκληρωθεί η έκτη σεζόν αφού αποκαλύφθηκε ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο και μόλις ένα χρόνο ζωής.

Το τέταρτο επεισόδιο της γνωστής σειράς του BBC έδειξε έναν γιατρό να εξηγεί στον γκάνγκστερ ότι η ασθένειά του δεν ήταν μολυσματική. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο όγκος θα τον κάνει να εξαρτάται πλήρως από τα αγαπημένα του πρόσωπα ενώ αρκετοί γιατροί αρνήθηκαν να τον χειρουργήσουν φοβούμενοι ότι θα αιμορραγούσε ακατάσχετα.

«Θα χρειαστείτε συνεχώς ανθρώπους γύρω σας που θα σας αγαπούν πολύ», είπε ο γιατρός. «Καταλαβαίνω ότι έχεις νικήσει πολλούς εχθρούς, τώρα έχεις έναν νέο μέσα σου». Πριν ο Tommy φύγει, ρώτησε πόσο καιρό έχει για να αναγκαστεί να βασιστεί σε άλλους για βοήθεια. «Ένα χρόνο», απάντησε ο γιατρός. «Ίσως 18 μήνες».

Οι θεατές σοκαρίστηκαν από την εξέλιξη στη σειρά και έχουν ήδη αρχίσει να προβλέπουν ότι ο χαρακτήρας θα είναι νεκρός πριν από το τέλος της σεζόν.

OMG HERE WAS ME THINKING TOMMY WOULD GET KILLED OR TORTURED BUT NO HE DIES OF AN ACTUAL ILLNESS TF??? #PeakyBlinders pic.twitter.com/ZmNitpdFqO — cinematic greatness tonight 😉😉 (@sorchagreaney1) March 20, 2022

I AM NOT EMOTIONALLY AND MENTALLY PREPARED TO LOSE HIM PLEASE DONT DIE ! #PeakyBlinders pic.twitter.com/hBSIKuEfy6 — 🎨 pb spoiler (@luvpeaky0) March 20, 2022

Always knew Tommy was gonna die this season 💔#PeakyBlinders — Lucy (@JuicyLucayy) March 20, 2022

Nope. I will not believe it. Tommy cannot die. 😭😭 #peakyblinders — Jen Jens (@BluebellF1) March 20, 2022

Μερικοί, ωστόσο, πιστεύουν ότι ο Tommy θα επιβιώσει καθώς υπολογίζουν ότι θα συμμετέχει στην ταινία Peaky Blinders. Όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για την επερχόμενη ταινία και οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες.

Με πληροφορίες από Metro