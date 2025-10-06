Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του «Παρά πέντε»: Δεν θα είναι σαν τα «Φιλαράκια», αλλά κάτι πιο καλό

Οι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε», της αγαπημένης σειράς που επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα

Η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία ρωτήθηκε για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε», είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του στην τηλεόραση.

Ως μία εκ των πέντε πρωταγωνιστών, η «Ντάλια» της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, η Σμαράγδα Καρύδη, αποκάλυψε στην ΕΡΤ, ότι ετοιμάζεται ένα σπονδυλωτό επεισόδιο με στοιχεία μυθοπλασίας και μη, ενώ θα έχει επετειακό χαρακτήρα, που θα προβληθεί κοντά στην περίοδο των εορτών.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα, στην ημέρα που διάβασε το σενάριο του «Παρά Πέντε».

«Μία καριέρα έχει πάνω και κάτω. Τις επιτυχίες σίγουρα τις “προβλέπω”. Όταν διάβασα το “Πάρα πέντε” ήξερα ότι θα γίνει επιτυχία. Δεν ήξερα αν θα κάνει 80%, αλλά ήξερα ότι θα πάει καλά. Ακόμα και αν δεν πάει κάτι, αλλά έχει τίμια πρόθεση, είναι ok», σχολίασε η Σμαράγδα Καρύδη.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ο reunion για τη σειρά, είπε: «Δεν μπορώ να πω πολλά για το “Πάρα πέντε”. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι κάτι επετειακό, κοντά στις γιορτές. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό με φαντασία, δεν θα είναι σαν τα “Φιλαράκια”. Θα είναι κάτι πιο καλό», αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός.

Reunion Παρά Πέντε: Τι έχουν σχολιάσει οι πρωταγωνιστές

Ο δημιουργός, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, έχει ξεκαθαρίσει ότι το reunion δεν θα είναι νέος κύκλος επεισοδίων αλλά ένα ειδικό αφιέρωμα, το οποίο θα συνδυάζει μνήμες, αγαπημένες σκηνές και συμμετοχή του κοινού. «Δεν θα είναι μυθοπλασία, αλλά μια μάζωξη με τους ήρωες και τον κόσμο» έχει δηλώσει, τονίζοντας ότι όλοι οι ηθοποιοί θα κληθούν να δώσουν το παρών. Η προβολή αναμένεται προς το τέλος του 2025, πιθανότατα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο τηλεοπτικός Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) δηλώνει «πάρα πολύ ενθουσιασμένος» και προσθέτει ότι ανυπομονεί να συμβεί. Σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι έχει λάβει ήδη ένα πρώτο email από τον Καπουτζίδη με τη σκαλέτα του project, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόθεση είναι το reunion να βγει «γύρω στα Χριστούγεννα», ενώ άφησε να εννοηθεί πως οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον δημιουργό και το κανάλι.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που υποδυόταν την Ζουμπουλία, πρότεινε δημόσια στον Καπουτζίδη να τολμήσει ακόμη και μια κινηματογραφική εκδοχή του «Παρά Πέντε», αντί για ένα απλό reunion.

Από την άλλη, η Έφη Παπαθεοδώρου ή αλλιώς, η Θεοπούλα του «Παρά Πέντε» εξέφρασε συγκρατημένη στάση, λέγοντας ότι περιμένει πρώτα να μιλήσει με τον Καπουτζίδη, ενώ παραδέχθηκε ότι για προσωπικούς λόγους θα της είναι δύσκολο να επιστρέψει σε ορισμένες παλιές σκηνές.