«Θα γράψουμε το 50ο επεισόδιο μαζί»: Το teaser Καπουτζίδη για το reunion του «Παρα Πέντε»

Είκοσι χρόνια μετά, το Παρά Πέντε επιστρέφει.

Στην επέτειο συμπλήρωσης των είκοσι ετών από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε σε ένα teaser ανακοινώνοντας την επιστροφή της σειράς για ένα εορταστικό επεισόδιο μετά από το 2005.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, η είδηση για την επιστροφή της αγαπημένης πεντάδας ξυπνά αναμνήσεις μιας εποχής που το «Παρά Πέντε» κυριαρχούσε στην τηλεόραση και καθιερώθηκε ως πολιτιστικό φαινόμενο.

Το teaser αποκαλύπτει ότι το κοινό θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αυτού του επεισοδίου στέλνοντας τις ιδέες του για να συμπληρωθεί το παζλ της εορταστικής επανένωσης της πεντάδας.

Δείτε το teaser: