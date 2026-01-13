TV & MEDIA
Νατάσσα Μποφίλιου: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» - Η πρώτη απάντηση μετά την ακύρωση της περιοδείας

Οι πρώτες δηλώσεις της δημοφιλούς τραγουδίστριας μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη

Φωτ. αρχείου Νατάσσα Μποφίλιου / NDP
Η Νατάσσα Μποφίλιου σε πρόσφατες δηλώσεις της, απάντησε πρώτη φορά για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Νατάσσα Μποφίλιου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ.

Εκεί παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν στο σημείο λόγω της πρεμιέρας, και μεταξύ άλλων μίλησε για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Υπενθυμίζεται πως πριν περίπου τρεις εβδομάδες, έγινε γνωστό πως τελικά ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία του Γιάννη Χαρούλη και της Νατάσσας Μποφίλιου, Hellenic Music Ensemble, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα κάποιες φορές ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές όλα γίνονται για κάποιο λόγο, και κρατάω το πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη», ανέφερε αρχικά η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Ξαναβρεθήκαμε με τον αγαπημένο μου φίλο, εννοώ σε επίπεδο επαγγελματικό και δημιουργικό, και αυτό ήταν μια υπέροχη εμπειρία», κατέληξε.


 

