«Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» επιστρέφει στην ΕΡΤ1, κάνοντας πρεμιέρα την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 19:00, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Μια από τις πιο αγαπημένες κλασικές σειρές που έγινε γνωστή μέσα από τη δημόσια τηλεόραση πριν από 46 χρόνια επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες καθώς η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει και τους 9 κύκλους με 212 επεισόδια.

Το «Little House on the Prairie», όπως είναι διεθνώς γνωστό, θα προβληθεί για πρώτη φορά σε ποιότητα high δefinition με το αυθεντικό ντουμπλάζ και τις φωνές που έχουμε αγαπήσει- του Χρήστου Τσάγκα, του Ντίνου Καρύδη, της Ματίνας Καρρά, της Έφης Πίκουλα, της Αλεξίας Ασκαρίδου και πολλών ακόμη γνωστών ηθοποιών.

Η σειρά παρακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Ίνγκαλς, που ζει στη Μινεσότα ενώ σχεδόν σε κάθε επεισόδιο οι πρωταγωνιστές εμπλέκονται σε περιπετειώδεις καταστάσεις.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, η Μελίσα Σου Άντερσον και ο Μάικλ Λάντον είναι για πολλούς οι πιο αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς, ενώ πιστοί φανς της σειράς εντοπίζουν πολλές αναφορές στο σήμερα, με πρόσφατο παράδειγμα δυο επεισόδια τα οποία έγιναν viral, καθώς οι πρωταγωνιστές είχαν «προβλέψει» τον κορωνοϊό.

I’ve been preparing for the #Coronavirus since watching the Little House on the Prairie episode “Quarantine” as a kid @MelissaAFrancis knows what I’m talking about! pic.twitter.com/EsYPihcn23