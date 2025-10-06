Μερτς: «Αν το Ισραήλ αποκλειστεί από τη Eurovision, η Γερμανία θα αποχωρήσει»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 εάν η διοργάνωση αποκλείσει το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως μια τέτοια απόφαση θα συνιστούσε «σκάνδαλο».

Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD την Κυριακή, ο Μερτς ρωτήθηκε εάν η Γερμανία θα πρέπει να αποσυρθεί εθελοντικά από τον διαγωνισμό στην περίπτωση που το Ισραήλ αποκλειστεί. «Θα το υποστήριζα», απάντησε. «Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο που αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει τη θέση του εκεί».

Η Γερμανία είναι μία από τις λεγόμενες «Big Five» χώρες της Eurovision, μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξασφαλίζουν αυτόματα θέση στον τελικό ως οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Πιέσεις και αντιδράσεις μεταξύ των χωρών

Η Γαλλία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει κανονικά, ενώ η Ισπανία έγινε η πρώτη από τις «Big Five» που ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί αν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία έχουν επίσης απειλήσει με αποχώρηση εκτός αν το Ισραήλ αποκλειστεί. Αντίθετα, η Δανία δήλωσε πως δεν θα αποσυρθεί, αλλά έθεσε όρους για τη συνέχιση της συμμετοχής της, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ουδέτερος και απολιτικός, με εγγυήσεις ασφάλειας και σεβασμό στις αρχές συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της EBU.

Αντιμέτωπη με την αυξανόμενη ένταση, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι θα διεξαχθεί έκτακτη ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Νοέμβριο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN από τη Eurovision 2026.

Για πρώτη φορά, όλα τα μέλη της EBU θα κληθούν να ψηφίσουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την παρουσία του Ισραήλ στη διοργάνωση. Η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, ανέφερε σε επιστολή προς τα μέλη ότι υπάρχει «πρωτοφανής ποικιλία απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ και πως η απόφαση «απαιτεί ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Η πολιτική διάσταση της Eurovision

Αν και ο διαγωνισμός υποτίθεται ότι παραμένει απολιτικός, η EBU είχε αποκλείσει τη Ρωσία το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει συνεχίσει να συμμετέχει παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Και οι δύο τελευταίες διοργανώσεις, το 2024 στη Σουηδία και το 2025 στην Ελβετία, συνοδεύτηκαν από μαζικές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Περισσότεροι από 70 πρώην συμμετέχοντες της Eurovision έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ και του εθνικού του φορέα KAN. Ο περυσινός νικητής, ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, δήλωσε επίσης ότι στηρίζει το αίτημα για αποκλεισμό.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός φορέας KAN εξέφρασε «ελπίδα ότι ο διαγωνισμός θα διατηρήσει τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του» και προειδοποίησε ότι ένας αποκλεισμός του Ισραήλ θα είχε ευρείες συνέπειες, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως πιθανή γενοκτονία, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο έχει κρίνει ότι οι σχετικές καταγγελίες είναι «εύλογες».

Παράλληλα, ο Δείκτης Επισιτιστικής Ανασφάλειας (IPC) έχει επισημάνει ότι ο πληθυσμός της Γάζας αντιμετωπίζει λιμό που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες.

Με πληροφορίες από Euronews