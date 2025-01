Λος Άντζελες: Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, «ναρκισσιστής» ρεπόρτερ έσφιξε το αντιπυρικό μπουφάν με μανταλάκια

Ο παρουσιαστής του ABC News, Ντέιβιντ Μιουρ, χλευάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «παθιασμένος με την εμφάνισή του» και «ναρκισσιστής», επειδή χρησιμοποίησε μανταλάκια για να σφίξει το αντιπυρικό του μπουφάν κατά τη διάρκεια μετάδοσης από τη σκηνή των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής World News Tonight with David Muir βρισκόταν στον δρόμο της πληγείσας περιοχής Palisades, περιγράφοντας τις καταστροφές για το ABC News, όταν αποκαλύφθηκε το στυλιστικό του σφάλμα.

«Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου,» είπε ο Μιούρ, γυρίζοντας για να δείξει τα αποκαΐδια πίσω του.

Τη στιγμή που γύρισε, ένα ξύλινο μανταλάκι φαινόταν καθαρά στην πλάτη του μπουφάν του. Το μανταλάκι τραβούσε το επιπλέον ύφασμα, κάνοντάς το να εφαρμόζει πιο σφιχτά στο σώμα του.

Ο Τζακ Όσμπορν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σχολίασε σαρκαστικά: «Ωραίο μπουφάν, φίλε. Χαίρομαι που φαίνεσαι κομψός και αδύνατος με αυτά τα μανταλάκια, ενώ η πόλη μας καίγεται ολοσχερώς».

