Η Marvel παρουσίασε την πρώτη μουσουλμάνα σουπερ-ηρωίδα και ο Χάλκ την καλωσόρισε στο «Σύμπαν»

Η πρώτη μουσουλμάνα σούπερ-ηρωίδα της Marvel παρουσιάστηκε στο επίσημο τρέιλερ της νέας σειράς Ms Marvel και οι υπόλοιποι ηθοποιοί του «σύμπαντος» την καλωσορίζουν στην οικογένεια.

Η Ιμάνι Βελάνι, ενσαρκώνει την Καμάλα Χαν, ένα νέο κορίτσι με μεγάλη φαντασία που λατρεύει το gaming και γράφει φανταστικές ιστορίες για τα σούπερ-είδωλα της. Η ίδια νιώθει περιθωριοποιημένη μέχρι που εκδηλώνει και η ίδια σούπερ-δυνάμεις όπως οι ηρωίδες και οι ήρωες που θαυμάζει.

Ηθοποιοί που έχουν παίξει άλλους ήρωες της Marvel όπως ο Μαρκ Ράφαλο και η Μπρι Λάρσον χαιρέτησαν την είσοδο του χαρακτήρα της Χαν στο κινηματογραφικό σύμπαν.

«Η Marvel ανοίγει νέους δρόμους! Σε αγαπώ, @Marvel, που αντανακλάς τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Καλώς ήρθες στην οικογένεια, Καμάλα!» έγραψε ο Μαρκ Ράφαλο.

