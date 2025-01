Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο ABC News: Για 4η σεζόν Maestro, θέλω χρόνο για να το σκεφτώ

Στο αμερικανικό δίκτυο ABC News έδωσε συνέντευξη για το Maestro ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Στη συνέντευξη αυτή, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε πως το ενδεχόμενο να δημιουργήσει 4η σεζόν του Maestro, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη, αλλά χρειάζεται χρόνο για να το σκεφτεί: «Ο κόσμος θέλει πολύ μια τέταρτη σεζόν και εγώ θα ήθελα να τη γράψω, αλλά χρειάζομαι χρόνο να το σκεφτώ», απάντησε.

Το Maestro προβάλλεται από το Netflix (με τίτλο «Maestro In Blue») και σημειώνει επιτυχία. Ο Παπακαλιάτης μίλησε για το κλίμα στα γυρίσματα, το πόσο έχουν δεθεί όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγή και χαρακτήρισε τη χημεία του καστ έναν από τους δύο παράγοντες της επιτυχίας της σειράς. Ο άλλος, ξεκαθάρισε, είναι το νησί, οι Παξοί, όπου διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της σειράς και γίνονται τα γυρίσματα.

Κλείνοντας, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δήλωσε πως αγαπά πολύ την Ελλάδα, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου περνά πολύ από τον χρόνο του. Είπε ακόμη πως για να χαλαρώσει, του αρέσει να ταξιδεύει και να μένει μόνος του στο σπίτι του, χωρίς να κάνει τίποτα: «Κι αυτό είναι απαραίτητο», είπε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο ABC News:

A third season of popular Greek drama “Maestro in Blue” just released on Netflix.



Creator and star Christoforos Papakaliatis talks about his experience filming the show and teases future work. pic.twitter.com/wKTZVWZKUK