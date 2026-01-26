Γλυφάδα: «Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους, ποιος φταίει;» - Ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκλεισε το τηλέφωνο στον Γιώργο Λιάγκα

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Κυριακής, με αφορμή την υπόθεση της Γλυφάδας.

Η άγρια δολοφονία του 80χρονου το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα από τον γιο του, αλλά και το ιστορικό του δράστη, έχουν προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη, καθώς το 2014 είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου και τη μητέρα του και λίγα χρόνια αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπήρξε τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, για την υπόθεση, ωστόσο ο ίδιος έκλεισε το τηλέφωνο εν μέσω της ζωντανής σύνδεσης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος ανέφερε πως ο κ. Γιαννάκος έκλεισε το τηλέφωνο και φανέρωσε την αδυναμία του στο να απαντήσει σε ερωτήσεις για το έγκλημα.

«Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους. Ποιος φταίει; Μήπως φταίω εγώ και γι’ αυτό; Συγγνώμη για τις αγριοφωνάρες πρωί πρωί, γιατί μου έκλεισε και το τηλέφωνο ο Μιχάλης Γιαννάκος. Ποιος φταίει που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι; Κακώς που ο νόμος τον άφησε έξω. Εγώ κρίνω και τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Καλά έκανε και το έκλεισε, τι να πει; Έχουμε φόνο, κατακρεούργησε τον πατέρα του. Η κακή δικαιοσύνη, πήγε στο ψυχιατρείο και τον άφησαν μετά από 11 μέρες. Μου έκλεισε το τηλέφωνο; Μπράβο! Μου έκανε τη μούρη κρέας. Άντε από ‘δω! Βγήκε εδώ ο κύριος Γιαννακός να μας πει ότι δεν φταίνε οι ψυχίατροι», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.