TV & MEDIA
TV & Media

Γλυφάδα: «Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους, ποιος φταίει;» - Ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκλεισε το τηλέφωνο στον Γιώργο Λιάγκα

«Συγγνώμη για τις αγριοφωνάρες πρωί πρωί» ανέφερε ο παρουσιαστής

The LiFO team
The LiFO team
Γλυφάδα: «Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους, ποιος φταίει;» - Ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκλεισε το τηλέφωνο στον Γιώργο Λιάγκα Facebook Twitter
Φωτ. Glomex
0

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Κυριακής, με αφορμή την υπόθεση της Γλυφάδας.

Η άγρια δολοφονία του 80χρονου το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα από τον γιο του, αλλά και το ιστορικό του δράστη, έχουν προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη, καθώς το 2014 είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου και τη μητέρα του και λίγα χρόνια αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπήρξε τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, για την υπόθεση, ωστόσο ο ίδιος έκλεισε το τηλέφωνο εν μέσω της ζωντανής σύνδεσης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος ανέφερε πως ο κ. Γιαννάκος έκλεισε το τηλέφωνο και φανέρωσε την αδυναμία του στο να απαντήσει σε ερωτήσεις για το έγκλημα.

«Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους. Ποιος φταίει; Μήπως φταίω εγώ και γι’ αυτό; Συγγνώμη για τις αγριοφωνάρες πρωί πρωί, γιατί μου έκλεισε και το τηλέφωνο ο Μιχάλης Γιαννάκος. Ποιος φταίει που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι; Κακώς που ο νόμος τον άφησε έξω. Εγώ κρίνω και τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Καλά έκανε και το έκλεισε, τι να πει; Έχουμε φόνο, κατακρεούργησε τον πατέρα του. Η κακή δικαιοσύνη, πήγε στο ψυχιατρείο και τον άφησαν μετά από 11 μέρες. Μου έκλεισε το τηλέφωνο; Μπράβο! Μου έκανε τη μούρη κρέας. Άντε από ‘δω! Βγήκε εδώ ο κύριος Γιαννακός να μας πει ότι δεν φταίνε οι ψυχίατροι», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

TV & Media / «Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

«Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει» εξήγησε ο γνωστός τραγουδοποιός
THE LIFO TEAM
ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

TV & Media / Καβγάς Παγώνη - Καλλιακμάνη για την κακοκαιρία: «Εσύ μπορείς να φτιάξεις το σπίτι αν καεί;»

«Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από την πλευρά του
THE LIFO TEAM
 
 