Η Eurovision αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και η Ελλάδα, από την πρώτη της συμμετοχή το 1974, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή και αναγνωρίσιμη παρουσία.

Με τραγούδια που συνδύασαν το ελληνικό στοιχείο με τις διεθνείς μουσικές τάσεις, η χώρα πέτυχε πολλές διακρίσεις και, ειδικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του διαγωνισμού.

Τα τελευταία χρόνια η πορεία της δείχνει ξανά ανοδική. Η περσινή επιτυχία της Klavdia με την «Αστερομάτα», που κατέκτησε την 6η θέση, επανέφερε την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα. Παράλληλα, οι φετινές προβλέψεις και οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών παρουσιάζουν τον Ακύλα ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, με αρκετούς να θεωρούν πιθανή ακόμη και τη δεύτερη ελληνική νίκη στην ιστορία του θεσμού.

Eurovision: Οι υψηλότερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα από την 6η έως την 1η

Η νίκη της Έλενας Παπαρίζου και του «My Number One» είναι η μοναδική έως τώρα για την Ελλάδα. Όμως κι άλλες ελληνικές αποστολές έχουν «φλερτάρει» με την κορυφή. Η παρουσία τόσο της Έλενας Παπαρίζου όσο και του Σάκη Ρουβά στη λίστα με τις πιο επιτυχημένες αποστολές τη χώρας στον διαγωνισμό είναι σταθερή.

Άλλοι καλλιτέχνες που έφεραν την Ελλάδα σε υψηλέ θέσεις της τελικής δεκάδας είναι η Καλομοίρα, η Κλεοπάτρα, αλλά και η ομάδα των Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μαριάννας Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυς Αργυράκη.

6η θέση

2013 – Koza Mostra & Αγάθωνας Ιακωβίδης – «Alcohol Is Free»

Μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές συμμετοχές όλων των εποχών. Το τραγούδι συνδύασε ska, ρεμπέτικο και παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με έντονη σκηνική ενέργεια και χιούμορ. Η αυθεντικότητα της εμφάνισης, η άμεση επαφή με το κοινό και ο χαρακτηριστικός ελληνικός ήχος έκαναν το «Alcohol Is Free» αγαπητό σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας την Ελλάδα στην 6η θέση στον τελικό του Μάλμε.

2025 – Klavdia – «Αστερομάτα»

Η «Αστερομάτα» αποτέλεσε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και συναισθηματικές ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών. Με έντονο λυρισμό, κινηματογραφική αισθητική και βαθιά ερμηνευτική προσέγγιση, η Klavdia κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό, επαναφέροντας την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα μετά από αρκετά χρόνια.

5η θέση

1977 – Paschalis, Marianna, Robert & Bessy – «Mathima Solfege»

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στη Eurovision ήρθε το 1977. Το «Mathima Solfege» ξεχώρισε για τον ευρηματικό του χαρακτήρα, τη θεατρικότητα και τον παιχνιδιάρικο ρυθμό του. Η συμμετοχή θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές της δεκαετίας του ’70 και έβαλε την Ελλάδα δυναμικά στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη.

1992 – Κλεοπάτρα – «Όλου του κόσμου η ελπίδα»

Μία από τις πιο ποιοτικές ελληνικές παρουσίες στον διαγωνισμό. Η Κλεοπάτρα παρουσίασε μία ατμοσφαιρική μπαλάντα με έντονο ελληνικό ύφος και λυρική ενορχήστρωση. Η εξαιρετική ερμηνεία και η μουσική αρτιότητα του τραγουδιού χάρισαν στην Ελλάδα την 5η θέση, σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός στη Eurovision βασιζόταν κυρίως στη φωνητική ποιότητα και στη σύνθεση.

Η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει ποτέ την 4η θέση στον διαγωνισμό.

3η θέση

2001 – Antique – «Die for You»

Η αρχή της χρυσής εποχής της Ελλάδας στη Eurovision. Το ντουέτο των Έλενα Παπαρίζου και Νίκου Παναγιωτίδη παρουσίασε ένα τραγούδι που συνδύαζε ethnic στοιχεία με σύγχρονη europop αισθητική. Η 3η θέση αποτέλεσε τότε τη μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία μέχρι εκείνη τη στιγμή και άνοιξε τον δρόμο για τις μελλοντικές διακρίσεις.

2004 – Σάκης Ρουβάς – «Shake It»

Μία από τις πιο εκρηκτικές σκηνικές παρουσίες που έστειλε ποτέ η Ελλάδα. Ο Σάκης Ρουβάς κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή της Eurovision σε ένα ολοκληρωμένο pop show υψηλών προδιαγραφών, με δυναμική χορογραφία και έντονο ρυθμό. Το «Shake It» έγινε τεράστια επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και καθιέρωσε οριστικά την Ελλάδα ως δύναμη της σύγχρονης pop στον διαγωνισμό.

2008 – Καλομοίρα – «Secret Combination»

Η Καλομοίρα χάρισε στην Ελλάδα ακόμη μία θέση στην πρώτη τριάδα με ένα από τα πιο εμπορικά τραγούδια της δεκαετίας. Το «Secret Combination» συνδύασε pop, dance και ανατολίτικες επιρροές, ενώ η χαρισματική σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας κέρδισε κοινό και επιτροπές. Μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές συμμετοχές στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού.

Η Ελλάδα δεν έχει φτάσει ποτέ στη 2η θέση.

1η θέση

2005 – Έλενα Παπαρίζου – «My Number One»

Η σημαντικότερη στιγμή της Ελλάδας στη Eurovision γράφτηκε το 2005 στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από την επιτυχία των Antique λίγα χρόνια νωρίτερα, επέστρεψε ως σόλο καλλιτέχνιδα και χάρισε στη χώρα την πρώτη - και μέχρι σήμερα μοναδική - νίκη της.

Το «My Number One» κατάφερε να συνδυάσει απόλυτα τη διεθνή pop αισθητική με έντονα ελληνικά μουσικά στοιχεία, ενώ η σκηνική παρουσία της Παπαρίζου θεωρήθηκε υποδειγματική. Η νίκη εκείνη δεν αποτέλεσε μόνο μία τηλεοπτική επιτυχία· μετατράπηκε σε πολιτιστικό γεγονός για την Ελλάδα και σηματοδότησε την κορύφωση της ελληνικής «χρυσής εποχής» στη Eurovision.

Η επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για κάθε ελληνική αποστολή που ακολουθεί, ενώ το «My Number One» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα νικητήρια τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.