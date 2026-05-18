Eurovision 2027: Η πόλη της Βουλγαρίας που θέλει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό

Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού, με τη συζήτηση για την ακριβή τοποθεσία που θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2027, να έχει ξεκινήσει.

Παρότι η Σόφια θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να φιλοξενήσει την Eurovision 2027, η παραθαλάσσια πόλη Μπουργκάς μπήκε επίσημα στη διεκδίκηση, εκφράζοντας δημόσια την επιθυμία της να αναλάβει τη διοργάνωση.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, 2027 Eurovision'a ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı.



Olası bir ev sahipliğinde yarışmanın 15 bin kişilik Arena Burgas’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. #Eurovision pic.twitter.com/1UwhRLl1io — Eurovision Türkiye (@EurovisnTurkey) May 17, 2026

Eurovision 2027: Έχει το Μπουργκάς τις υποδομές για ένα τόσο μεγάλο event;

Ο δήμαρχος της Μπουργκάς, Dimitar Nikolov, δήλωσε ότι η σύγχρονη κλειστή αρένα «Arena Burgas» θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό χώρο για τη Eurovision, καθώς έχει χωρητικότητα έως και 15.000 θεατές σε συναυλιακή διάταξη.

Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε:

«Ξέρω ότι η Σόφια θα είναι ένας υπέροχος οικοδεσπότης, αλλά δηλώνω ξεκάθαρα την επιθυμία της Μπουργκάς να φιλοξενήσει τη Eurovision. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να είναι όλα τέλεια. Και θα είναι!»

Πού θα γίνει η Eurovision 2027

Την ίδια στιγμή, η γενική διευθύντρια της βουλγαρικής δημόσιας τηλεόρασης, Milena Milotinova, επιβεβαίωσε ότι ο σταθμός σκοπεύει να αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2027.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Από αύριο κιόλας. Η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς είναι δική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της EBU, τη διοργάνωση της Eurovision αναλαμβάνει συνήθως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας που κερδίζει τον διαγωνισμό.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αν η νικήτρια χώρα αδυνατεί να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, η EBU μπορεί να επιλέξει άλλη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το 2023, όταν η Ουκρανία είχε κερδίσει τη Eurovision, αλλά η διοργάνωση μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του πολέμου.

Η EBU θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις πόλεις που επιθυμούν να φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό, όπως κατάλληλο στάδιο, τεχνικές υποδομές, χώρους για τις αποστολές και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η διοργανώτρια χώρα εξασφαλίζει αυτόματα θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Με πληροφορίες από ESC Today