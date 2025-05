Eurovision 2025: Αποθεώθηκε η Klavdia - Η εκρηκτική κορύφωση στο φινάλε του Β' Ημιτελικού

Ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή εμφάνιση της Klavdia στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2025, η οποία μαζί με την «Αστερομάτα» αποθεώθηκαν από το κοινό στην αρένα της Βασιλείας.

Η Klavdia εμφανίστηκε 7η στη σκηνή του St. Jakobshalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 το Σάββατο, με τις τελευταίες πληροφορίες των στοιχηματικών να θεωρούν δεδομένη την πρόκρισή της.

Η Klavdia ανέβηκε στη σκηνή με μεγάλο δυναμισμό και πάθος, και σε συνδυασμό με τη φωνητική της ερμηνεία, καθήλωσε το κατάμεστο στάδιο στη Βασιλεία.

Μάλιστα, είδαμε και επίσημα την πολυαναμενόμενη έκπληξη της ελληνικής αποστολής για τη μεγάλη βραδιά του Β' Ημιτελικού.

Στους τελευταίους στίχους της «Αστερομάτας» και την ώρα που η Klavdia τραγουδά a capella ντυμένη με το μαύρο φόρεμα, σβήνουν όλα τα φώτα στη σκηνή και επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι.

Τότε μετά από λίγα δευτερόλεπτα «εισβάλει» στη σκηνή το φως, με την Klavdia να βρίσκεται πάνω στον βράχο ντυμένη στα λευκά.

Three minutes of pure 🇬🇷 Greek excellence. Her authenticity, raw emotions, and way of storytelling are the main strengths here.



I am blown away 😍#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/j5xdgMD4Rc