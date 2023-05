Eurovision 2023: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Άντριου Λάμπρου για την Κύπρο

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Άντριου Λάμπρου με το τραγούδι «Break a broken heart» για την Κύπρο στον β'ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ .

Ο Άντριου Λάμπρου επέλεξε να φορέσει στη σκηνή ένα μαύρο ρούχο χωρίς μανίκια και σταυρό, ενώ εντυπωσίασε το κοινό με τις φωνητικές του επιδόσεις. Ήταν μόνος του πάνω σκηνή.

Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του, στο φόντο LED εναλλάσσεται ένας καταρράκτης και ένα πύρινο τοπίο με τεράστιες φλόγες, ενώ η εμφάνιση περιείχε και πυροτεχνήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το κοινό ψηφίζει ποιες 10 χώρες θα περάσουν από την φάση των ημιτελικών για τον τελικό. Σημειώνεται, ότι οι στοιχηματικές δείχνουν ότι η Κύπρος θα περάσει απόψε 4η για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2023 το Σάββατο.

We demand to know who broke Andrew's heart because why? 🇨🇾 #Eurovision pic.twitter.com/Ptqmvp9ltx