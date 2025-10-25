Το εφηβικό ρομάντζο του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι

Συνέβη, όπως και τόσα άλλα πράγματα στις μέρες μας, πάνω σε ένα γιοτ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η «Daily Mail» δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες η Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι εμφανίζεται να φιλιέται στο πάνω κατάστρωμα του σκάφους της, του Caravelle, με τον (φαινομενικά) νέο της έρωτα, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Η Πέρι, η οποία νωρίτερα φέτος χώρισε από τον επί μακρόν σύντροφό της και πατέρα της κόρης της, τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, φορούσε ένα σκούρο ολόσωμο μαγιό και είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο.

Ο Τριντό, ο οποίος χώρισε με τη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του, τη Σόφι Τριντό, το 2023, ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και φορούσε τζιν. Οι θολές εικόνες τραβήχτηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια από άτομο που βρισκόταν σε κοντινό σκάφος παρατήρησης φαλαινών και φαίνεται να επιβεβαιώνουν μια σχέση που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απλώς φήμη λόγω μιας φωτογραφίας από τον περασμένο Ιούλιο που έδειχνε το ζευγάρι να δειπνεί σε εστιατόριο του Μόντρεαλ, λίγες μέρες πρoτού ο Τριντό εμφανιστεί σε συναυλία της Πέρι.

Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δεν ζούμε πλέον στον κόσμο του αείμνηστου Τζίμι Κάρτερ, που υπηρέτησε με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον μετά την προεδρία του. Αντίθετα, σήμερα οι celebrities της πολιτικής χαλαρώνουν κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο.

Τα ερωτικά παιχνίδια διασήμων στα κότερα και στις θαλαμηγούς, καθώς και τα σχετικά κουτσομπολιά, δεν είναι κάτι καινούργιο: τη δεκαετία του '60 είχαμε τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ που έκαναν διακοπές στο γιοτ τους, το Kalizma, στα ανοιχτά της Σαρδηνίας. Τη δεκαετία του '70 είχαμε την Τζάκι Κένεντι και τον Αριστοτέλη Ωνάση που ταξίδευαν στα ελληνικά νησιά με τη θαλαμηγό Christina. Πιο πρόσφατα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχαμε το βίντεο της Τζένιφερ Λόπεζ για το κομμάτι της «Jenny from the Block», στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο τότε αρραβωνιαστικός της Μπεν Άφλεκ – οι παπαράτσι τον φωτογράφισαν στο κατάστρωμα ενός γιοτ, ενώ έβαζε αντηλιακό στα οπίσθια της αγαπημένης του.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η δημοτικότητα της κατηγορίας «διασημότητες σε γιοτ» έχει φτάσει σε νέα ύψη. Μόνο το 2025, μεταξύ πολλών άλλων παραδειγμάτων, είδαμε τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τη Βιτόρια Σερέτι να χαλαρώνουν σε κατάστρωμα με θέα τη Φορμεντέρα, την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να επιδεικνύουν τη σχέση τους στο Αμάλφι, τη Νίνα Ντόμπρεφ και τον Ζακ Έφρον στα νερά της Σαρδηνίας. Όλοι αυτοί φαίνεται να ακολουθούν τους απόλυτους πρωταθλητές του σπορ «έρωτας πάνω σε θαλαμηγό»: τον Τζέφ Μπέζος και τη σύζυγό του, Λορέν Σάντσεζ. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σχεδόν αδύνατο να ανανεώσεις το feed σου στα social media χωρίς να δεις νέες φωτογραφίες του ζευγαριού να διασκεδάζει στο γιγαντιαίο γιοτ του μεγιστάνα της Amazon, το Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κέιτι Πέρι δεν είναι πλέον η καλλιτέχνιδα με το μεγάλο κασέ και τις αλλεπάλληλες πλατινένιες πωλήσεις που ήταν στις αρχές της καριέρας της. Αλλά και ο νέος σύντροφός της, από την πλευρά του, έχει επίσης περάσει από διάφορες διακυμάνσεις. Ο Τριντό είδε τη δημοτικότητά του ως πρωθυπουργού να φθίνει δραματικά μετά από ένα αυξανόμενο έλλειμμα και απειλές για δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από τη θέση του ηγέτη του Καναδικού Φιλελεύθερου Κόμματος, θέση που κατείχε από το 2013. Τον Μάρτιο, μετά από μια δεκαετία στην εξουσία, παραιτήθηκε από το αξίωμα του πρωθυπουργού. Εκτός πολιτικής ξαφνικά, ιδιώτευσε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Ωστόσο, είτε ασκούσε δημόσιο λειτούργημα είτε όχι, υπήρξε πάντα διασημότητα.

Ως γιος του Πιερ Τριντό, πρωθυπουργού του Καναδά από το 1968 έως το 1979 και, εκ νέου, από το 1980 έως το 1984, ο Τζάστιν Τριντό είναι ο ορισμός του πολιτικού γόνου. Ωστόσο, η έμφυτη λάμψη του δεν προέρχεται μόνο από τη θέση που κατείχε ο Πιερ αλλά και από το γεγονός ότι τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του, Μάργκαρετ Τριντό, ήταν επίσης διασημότητες των οποίων η λάμψη ξεπερνούσε την πολιτική αρένα. Όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, ο Πιερ, η είσοδος του οποίου στην καναδική πολιτική σκηνή προκάλεσε μια φρενίτιδα που ονομάστηκε trudeaumania, έβγαινε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα τέλη της δεκαετίας του '60 και η Μάργκαρετ, μετά τον χωρισμό τους –ο Πιερ ήταν πολύ μεγαλύτερός της–, έκανε σχέση με τον Τζακ Νίκολσον, τον Ράιαν Ο'Νιλ και τον Ρόνι Γουντ των Rolling Stones. (Στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε το 2010 με τίτλο «Changing my mind», στην οποία μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της με τη διπολική διαταραχή, έγραφε για εκείνα τα χρόνια: «Έγινα cover girl και διασημότητα σε μια εποχή πριν από την κουλτούρα των celebrities, διάσημη για τη σκανδαλώδη συμπεριφορά μου και μόνο»).

Η λαμπερή καταγωγή του Τριντό μάλλον τον προετοίμασε για τον ρόλο του επιφανούς πολιτικού που δεν ασκεί πλέον πολιτικά καθήκοντα, όπως αυτός φαίνεται να διαμορφώνεται στις μέρες μας. Είναι ένας ρόλος που κάποιος όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, παίζει άψογα. Από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο, το 2017, εργάζεται για το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα (Obama Presidential Center) στο Σικάγο. Επίσης, υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών τους, αλλά κυρίως, όπως έγραψε πρόσφατα η «USA Today», εξακολουθεί «να έχει το βλέμμα του στραμμένο στις ευκαιρίες που προσφέρουν τα media και η ψυχαγωγία».

Αυτός και η σύζυγός του, Μισέλ, έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με το Netflix μέσω της δικής τους εταιρείας παραγωγής, της Higher Ground. Έχει επίσης υπογράψει συνεργασία –όπως και η Χάρις και ο Μπάιντεν– με το διάσημο πρακτορείο CAA, διατηρώντας παράλληλα τη δραστηριότητά του στον χώρο της ποπ κουλτούρας, δημοσιεύοντας λίστες με προτάσεις για μουσική, βιβλία και ταινίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά εμφανίζεται σε γιοτ, παρέα με άλλους πλούσιους και διάσημους όπως ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, η Όπρα ή ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η διείσδυσή του στο Χόλιγουντ είναι τόσο βαθιά που τον έχει καταστήσει ακόμα και αντικείμενο (ανεπιβεβαίωτων) εικασιών: μια φήμη που κυκλοφορούσε έντονα έλεγε ότι ο Ομπάμα είχε σχέση με την ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον (η ίδια αρνήθηκε κάθε σχέση και οι Ομπάμα δήλωσαν σε ένα podcast ότι παραμένουν ζευγάρι). Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δεν ζούμε πλέον στον κόσμο του αείμνηστου Τζίμι Κάρτερ που υπηρέτησε με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον μετά την προεδρία του. Αντίθετα, σήμερα οι celebrity πολιτικoί χαλαρώνουν κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο.

Με στοιχεία από τον «New Yorker»