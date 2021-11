Το τρέιλερ για το σίκουελ του «Downton Abbey», που μόλις κυκλοφόρησε πηγαίνει την οικογένεια στη Γαλλική Ριβιέρα.

Η ταινία «Downton Abbey: A New Era» έρχεται δυο χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Downton Abbey» και περιλαμβάνει τον δεύτερο γάμο του Tom Branson ενώ η Dowager Countess, που υποδύεται η Maggie Smith, πηγαίνει την οικογένεια στη νότια Γαλλία.

«Χρόνια πριν, προτού γεννηθώ, γνώρισα έναν άντρα. Και τώρα έχω στην κατοχή μου μια βίλλα στη νότια Γαλλία», λέει η Δούκισσα στο νέο τρέιλερ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Μαρτίου 2022, ενώ στους ρόλους τους θα επιστρέψουν οι Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery και Elizabeth McGovern με νέες προσθήκες εκείνες των Hugh Dancy (Elizabeth I), Laura Haddock (Guardians of the Galaxy), Nathalie Baye (The Young Lieutenant) και Dominic West (The Affair).

Δείτε το trailer: