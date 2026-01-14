TV & MEDIA
Δημήτρης Μητσιώνης: Πέθανε ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ - «Λύγισε» η Λουβαρά

Ο Δημήτρης Μητσιώνης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης

Ο Δημήτρης Μητσιώνης / ΕΡΤ
Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ, Δημήτρης Μητσιώνης, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο ειδήσεων η, επί πολλά χρόνια φίλη και συνάδελφός του, παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Δουβαρά.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου πρώτο, και συναδέλφου και επί χρόνια συναδέλφου μου» είπε, εμφανώς συγκινημένη, η Αλεξάνδρα Δουβαρά.

«Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ» ανέφερε επίσης η παρουσιάστρια του δημόσιο ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

«Η συμβολή του, όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Ο εκλιπών αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του» κατέληξε στην αποφώνησή της.

