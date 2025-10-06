ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Chanel: Η Άιο Εντέμπιρι νέα πρέσβειρα του οίκου υψηλής ραπτικής

Η πρώτη της επίσημη εμφάνιση ως πρέσβειρα Chanel θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην επίδειξη Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 στο Grand Palais του Παρισιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο οίκος Chanel ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη βραβευμένη ηθοποιό, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Άιο Εντέμπιρι, η οποία αναλαμβάνει ρόλο πρέσβειρας του ιστορικού brand, εκπροσωπώντας τη νέα, τολμηρή γενιά του σύγχρονου κινηματογράφου και της τέχνης.

Η Chanel, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την Εντέμπιρι «μια δημιουργό που ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής, με σπάνιο χιούμορ, ευφυΐα και αυθεντικότητα». Όπως αναφέρεται, η συνεργασία με την ταλαντούχα ηθοποιό εδραιώθηκε μέσα από τον αμοιβαίο θαυμασμό που τρέφουν εκείνη και ο διευθυντής δημιουργικού Matthieu Blazy, ο οποίος επιμελείται τις πιο πρόσφατες συλλογές του οίκου.

Η Εντέμπιρι έχει ήδη εμφανιστεί με δημιουργίες Chanel στο Φεστιβάλ Βενετίας και στο New York Film Festival, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια για το κομψό και φυσικό της στυλ. Μιλώντας για τη νέα συνεργασία, η ίδια δήλωσε:

«Οι δημιουργίες του Matthieu μου δίνουν αυτοπεποίθηση, αλλά εξακολουθώ να νιώθω ο εαυτός μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που ξεκινάω αυτή την περιπέτεια με τον Matthieu και τον οίκο Chanel».

Η πρώτη της επίσημη εμφάνιση ως πρέσβειρα Chanel θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην επίδειξη Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 στο Grand Palais του Παρισιού, ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας.

Ο Matthieu Blazy, από την πλευρά του, εξήρε τη δημιουργικότητα και την πολυπλευρικότητα της Εντέμπιρι: «Τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει. Θαυμάζω την τόλμη της, την ομορφιά της, την ευφυΐα της και την καλλιτεχνική της συνέπεια».

Η Άιο Εντέμπιρι, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά “The Bear”, αλλά και για τη συμμετοχή της σε βραβευμένα κινηματογραφικά projects, θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές φωνές της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, συνδυάζοντας χιούμορ, ευαισθησία και αυτογνωσία – στοιχεία που, όπως όλα δείχνουν, την καθιστούν ιδανική εκπρόσωπο της αισθητικής και της φιλοσοφίας της Chanel.

