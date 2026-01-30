TV & MEDIA
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητα μου, ακόμη υπάρχει»

Οι δηλώσεις της ηθοποιού για την περιπέτεια με την υγεία της

Φωτ.: Εβίτα Σκουρλέτη/LIFO
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε ένα πρόβλημα υγείας, με το οποίο ήλθε αντιμέτωπη στο παρελθόν και «ακόμη υπάρχει», όπως ανέφερε σε δηλώσεις της.

Μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε από ρεπόρτερ τηλεοπτικής εκπομπής, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά της.

«Εγώ έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τις αισθήσεις μου, αλλά έχει επηρεάσει την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα», είπε αρχικά η ηθοποιός στην κάμερα εκπομπής του Alpha.

«Ακόμη υπάρχει», πρόσθεσε, «αλλά το καταπολεμώ όσο γίνεται».

Στη συνέχεια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπογράμμισε, ότι μέσα από αυτή την περιπέτεια με την υγεία της, συνειδητοποίησε ότι «εκει καταλαβαίνεις πως όταν έχεις κάτι δεδομένο... όταν αρχίσεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας και ό, τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του να το προστατεύει. Να μπορούμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται».

«Είχα ένα πρόβλημα να κινηθώ τέλος πάντων, θα το πω έτσι γενικά», απάντησε τέλος, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, όταν κλήθηκε να πει περισσότερα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

 

