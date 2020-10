Η κυκλοφορία της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ θα καθυστερήσει για μία ακόμα φορά.

Η πρεμιέρα του No Time To Die είχε ήδη μεταφερθεί από τον Απρίλιο στον Νοέμβριο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τώρα, παίρνει νέα αναβολή για τις 2 Απριλίου 2021, «για να το δει ένα παγκόσμιο κινηματογραφόφιλο κοινό», σύμφωνα με δήλωση στον ιστότοπο της ταινίας.

«Οι παραγωγοί MGM, Universal και (οι παραγωγοί) της ταινίας του Μποντ, Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, ανακοίνωσαν σήμερα ότι η κυκλοφορία του No Time To Die, της 25ης ταινίας της σειράς Τζέιμς Μποντ, θα καθυστερήσει έως τις 2 Απριλίου 2021, προκειμένου να προβληθεί σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφόφιλο κοινό.

Κατανοούμε ότι η καθυστέρηση είναι απογοητευτική για τους θαυμαστές μας, αλλά ανυπομονούμε να μοιραστούμε το No Time To Die τον επόμενο χρόνο» αναφέρει η δήλωση.

Στο No Time To Die ο Ντάνιελ Κρέγκ θα εμφανιστεί για τελευταία φορά ως Τζέιμς Μποντ.

Πριν από ακριβώς έναν μήνα κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του «No Time To Die».

Το βίντεο διάρκειας δυο λεπτών και 34 δευτερολέπτων, που δίνει μια πρώτη ιδέα της πολυαναμενόμενης ταινίας, κλείνει με μια αινιγματική φράση, εντείνοντας ακόμη περισσότερη την αγωνία των φανς: «Αυτή είναι η αποστολή που αλλάζει τα πάντα».

