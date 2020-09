Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του «No Time To Die», η 25η κινηματογραφική ταινία Τζέιμς Μποντ.

Το βίντεο διάρκειας δυο λεπτών και 34 δευτερολέπτων, που δίνει μια πρώτη ιδέα της πολυαναμενόμενης ταινίας, κλείνει με μια αινιγματική φράση, εντείνοντας ακόμη περισσότερη την αγωνία των φανς: «Αυτή είναι η αποστολή που αλλάζει τα πάντα».

Ξεκινά με τον Τζέιμς Μποντ να αποφεύγει ξυστά την σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο, πριν πηδήξει από μια γέφυρα καταλήγοντας πάνω σε έναν τοίχο, ενώ περιλαμβάνει πλάνα σε στεριά, αέρα και θάλασσα, αυτοκίνητα, γρήγορες μοτοσικλέτες, τρελές καταδιώξεις αλλά και μερικές ματιές στον «κακό» της ταινίας, που υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ.

Με το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα 007 να ακούγεται, το τρέιλερ δείχνει επίσης έναν ακόμη «κακό» της ταινίας, τον Blofeld, που υποδύεται ο Κρίστοφ Βαλτς. Καθισμένος σε ένα κλουβί στο κελί της φυλακής, λέει: «Τζέιμς, η μοίρα μας έφερε ξανά μαζί και τώρα ο εχθρός σου είναι και δικός μου».

Δείτε το νέο τρέιλερ:

The mission that changes everything begins… #NoTimeToDie in cinemas this November. pic.twitter.com/nBP6aUrwDy