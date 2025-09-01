ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη Facebook Twitter
0

Η γιαγιά της Ζόζεφιν πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η γιαγιά της Ζόζεφιν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην παραλία ανάμεσα στους λουόμενους εκείνη την ώρα υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εκεί κατέφθασαν η δημοφιλής τραγουδίστρια με τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της 91χρονης.

Με πληροφορίες από STAR

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Ελλάδα / Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα
LIFO NEWSROOM
 
 