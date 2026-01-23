Υπόθεση Κολωνού: Στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Ξεκίνησε σήμερα στο Εφετείο Αθηνών, σε δεύτερο βαθμό, η εκδίκαση της σοκαριστικής υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από την αρχή, καθώς έχουν ασκηθεί εφέσεις τόσο από τους καταδικασθέντες όσο και από την Εισαγγελία.

Οι εφέσεις στην υπόθεση του Κολωνού

Έφεση άσκησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Εισαγγελία άσκησε έφεση για το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο είχε αθωωθεί πρωτοδίκως η μητέρα της ανήλικης, εκτιμώντας ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας.

Πρωτοδίκως:

στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο κατηγορούμενοι,

ενώ στους υπόλοιπους 17 καταδικασθέντες επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και περιοριστικούς όρους.

Στην εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, λόγω της εμπλοκής ανήλικου θύματος, η δίκη είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί και στη δευτεροβάθμια διαδικασία.

Οι δικαστικές αρχές να αναμένουν την έναρξη της διαδικασίας εντός της ημέρας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα αν θα υποβληθεί αίτημα αναβολής.

Κόσμος έχει συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην ανήλικη και κρατώντας πανό με συνθήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ