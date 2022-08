Το υπ. Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει πως η σύζυγος του Πεσκόφ ήρθε στην Ελλάδα

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει τις πληροφορίες πως η σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές.

«Η Τατιάννα Νάβκα, σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του Κρεμλίνου δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα, καθώς σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν» επεσήμανε το υπουργείο, σε σχετική ανακοίνωση, μετά τη δημοσιοποίησή βίντεο από γλέντι.

«Το σπάσιμο των πιάτων είναι μέρος της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι μια ατραξιόν. Εσείς τι νομίζετε;» ανέφερε η ίδια σε σχετικό βίντεο που ανήρτησε στα social media.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.



This isn’t right.



Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga