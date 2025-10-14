Αναβλήθηκε η δίκη του πλαστικού χειρουργού για τον ξυλοδαρμό της 43χρονης στη Συγγρού

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση ξυλοδαρμού μίας 43χρονης γυναίκας στη Λεωφόρο Συγγρού, με κατηγορούμενο έναν πασίγνωστο πλαστικό χειρουργό.

Ο πλαστικός χειρουργός, που δηλώνει ότι είναι επιχειρηματίας ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, και όχι γιατρός, ζήτησε την αναβολή της δίκης για τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό στη Συγγρού, προκειμένου να βρει δικηγόρο.

Συγγρού: Το χρονικό του καταγγελλόμενου περιστατικού

Ως προς το χρονικό της καταγγελία, η 43χρονη ανέφερε πως το πρωί της Τρίτης, ενόσω κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στη Συγγρού, παρατήρησε πως ένα όχημα από πίσω της τής κόρναρε, με τον οδηγό να τη βρίζει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης της έκανε προσπέραση, τράβηξε χειρόφρενο μπροστά της και την πλησίασε σε έξαλλη κατάσταση.

Τότε, αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο πλαστικός χειρουργός ξεκίνησε να τη βρίζει και να την χτυπά με μανία.

Όπως περιέγραψε, την άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να της χτυπά επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι του ΙΧ της. Μάλιστα από την μανία του, της ξεριζώσει τούφες από τα μαλλιά.

Στο σημείο επενέβησαν περαστικοί και αστυνομικοί, προχωρώντας στη σύλληψη του.

«Ήμουν στο δρόμο και είχα φύγει για να πάω στο σπίτι μου, στο παιδί μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με το όριο ταχύτητας που ήταν 60χλμ. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη. Βρέθηκε ένας έξυπνος που μου κόρναρε, έπαιζε τα φώτα, έβριζε, μου έκανε άσχημες χειρονομίες γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Προσπαθούσα να το αποφύγω όλο αυτό» ανέφερε η 43χρονη μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Στο τέλος, μου έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, προσπαθούσε να με βγάλει έξω. Δεν ήθελε να με δείρει, να με σκοτώσει ήθελε. Φανταστείτε ότι από τη βία που άσκησε αυτός ο άνθρωπος έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Δε ξέρω τι να πω. Είχε τέτοια μανία. Ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Σταμάτησαν οι περαστικοί, είμαι σοκαρισμένη από όλο αυτό» συνέχισε.

«Η μισή ήμουν έξω από το αυτοκίνητο. Με χτύπησε στο τιμόνι του αυτοκινήτου, μου πήρε το κεφάλι και μου το χτύπησε στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Σταμάτησαν οι περαστικοί. Ένα παλικάρι τον σταμάτησε και του είπε, “τι κάνεις;” και αυτός απάντησε, “και λίγα της κάνω”.

»Μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία, ευτυχώς. Τον πιάσανε, ήθελε να φύγει, αλλά τον πιάσανε. Είμαι σοκαρισμένη. Δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δε ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω πάλι. Φοβόμουν ακόμη και στο τμήμα που ήμασταν στον ίδιο χώρο και ήταν και οι αστυνομικοί εκεί. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται βοηθάει κόσμο» κατεληξε.

