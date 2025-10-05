Ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κρύο

Ο καιρός αλλάζει από τη Δευτέρα, με ένα νέο κύμα φθινοπωρινής μεταβολής που θα φέρει βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, που στη συνέχεια θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα.

Πιο αναλυτικά, το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Καθώς θα προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας βαθμιαία το σύνολο της επικράτειας.

Από αργά το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει, ότι αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα έλθουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν όπου πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BARBARA φτάνει στη χώρα»

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει σήμερα τη χώρα, με τα φαινόμενά του να ξεκινούν σταδιακά από το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ο μετεωρολόγος σε νέα ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, εξήγησε, πως το επόμενο 48ωρο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του προειδοποιεί χαρακτηριστικά πως «το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβα».

«Το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας..."

Καλημέρα! Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη! Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι : Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική. Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική», συνεχίζει.

«Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δε φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!», καταλήγει.