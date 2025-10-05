Κολυδάς: Από το βράδυ έρχεται επιδείνωση του καιρού - Εν αναμονή βροχών και καταιγίδων

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με τα φαινόμενα που φέρνει μαζί της να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους από το βράδυ της Κυριακής.

Πλήθος μετεωρολόγων τις προηγούμενες ημέρες, έκαναν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τη νέα εβδομάδα στη χώρα, με έντονες βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σε αρκετές περιοχές.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρό τα επόμενα εικοσιτετράωρα, εξηγεί για το φαινόμενο «BARBARA» αλλά και για τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δευτέρα όλη τη χώρα.

«Μια υπέροχη φθινοπωρινή ημέρα ξεκίνησε σήμερα και θα διατηρηθεί έτσι στις περισσότερες περιοχές. Από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός από τα ΒΔ θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν #Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά», συνεχίζει.

Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει πως «η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα προειδοποιήσεις, όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται: Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα».