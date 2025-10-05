Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BARBARA φτάνει στη χώρα»

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, φέρνοντας ισχυρά και έντονα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει σήμερα τη χώρα, με τα φαινόμενά του να ξεκινούν σταδιακά από το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε νέα ανάρτησή του στα social media το πρωί της Κυριακής, εξηγεί πως το επόμενο 48ωρο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του προειδοποιεί χαρακτηριστικά πως «το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβα».

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη εως και 8 βαθμούς»

Καλημέρα! Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη! Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι : Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική. Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική», συνεχίζει.

«Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δε φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!», καταλήγει.