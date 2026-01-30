Τσατραφύλλιας: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας» - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου, ξεκινώντας από τα δυτικά της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους, τις χιονοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις, όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τα επόμενα 24ωρα.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα λάβει πανελλαδικό χαρακτήρα, σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται:

Πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Επίμονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: