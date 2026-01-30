Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας η χώρα τα επόμενα 24ωρα - Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί

Για πανελλαδική, χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία, κάνει λόγο στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η χώρα ετοιμάζεται να δεχθεί ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, που θα πλήξει μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προβλέπονται συγκεκριμένα ραγδαίες βροχές, ισχυροί άνεμοι και τοπικά χιόνια, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, έχει ήδη επισημαίνει ότι το κύμα κακοκαιρίας προέρχεται από ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο είναι καλά οργανωμένο και θα φέρει μεγάλο όγκο νερού και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας, περιλαμβάνοντας περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και η Χαλκιδική, ενώ η κορύφωσή της, αναμένεται μέσα στην Κυριακή και τη Δευτέρα, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η νέα ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την κακοκαιρία

«Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω: 1. Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό - επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας. 2. Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.

3. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας.

4. Φυσιολογική - αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.