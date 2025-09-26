ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Έρχεται κακοκαιρία με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες»

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα» εξηγεί στην ανάρτησή του - Σε ποιες περιοχές εφιστά την προσοχή ο γνωστός μετεωρολόγος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό / Φωτ. αρχείου
Για ισχυρά φαινόμενα με πολύωρες καταιγίδες, κάνει λόγο στη νεότερη ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ωρών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Μετά το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο, ο γνωστός μετεωρολόγος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, εφιστώντας την προσοχή σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες ίσως έρθουν αντιμέτωπες με μεγάλο όγκο νερού.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ότι τα μέχρι στιγμής προγνωστικά μοντέλα, δίνουν σήμα «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Συγκεκριμένα, εξηγεί πως «μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ,διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Στην έκδοση έκτακτου δελτίου για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα αύριο, προχώρησε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τις τελευταίες ημέρες, πλήθος μετεωρολόγων έχει προειδοποιήσει για έντονα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα τα αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αυτά θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές που προβλέπεται να επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, είναι του Ιονίου, της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και της δυτικής Πελοποννήσου.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)» αναφέρεται στο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

