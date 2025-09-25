Καιρός - Τσατραφύλλιας: Εν αναμονή ισχυρών καταιγίδων, θυελλωδών ανέμων και πτώσης του υδραργύρου

Εν αναμονή της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες τη χώρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στο Facebook, εξηγεί για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, κάνοντας λόγο για κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως οι επόμενες ημέρες φέρνουν ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά.

«Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) : Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία ,Ζάκυνθος.Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς», καταλήγει.

Μαρουσάκης: Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας - Έρχονται πολύωρες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Για ακραία επικίνδυνο καιρό τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, κάνει λόγο στη δική του ανάρτηση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό το μεσημέρι της Πέμπτης, προειδοποιεί για την έλευση ισχυρών καιρικών φαινομένων στη χώρα το Σαββατοκύριακο, εξηγώντας πως πλέον «το προγνωστικό σύστημα έχει αρχίσει και διαμορφώνει με καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό)».

Στη συνέχεια, από το μεσημέρι του Σαββάτου όπως εξηγεί στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας «θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

«Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια», συμπληρώνει.

«Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!», καταλήγει στην ανάρτησή του.