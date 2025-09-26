Καιρός: Εν αναμονή ισχυρών φαινομένων - Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες

Για τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, προειδοποιούν και εφιστούν την προσοχή των πολιτών οι μετεωρολόγοι.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στις προγνώσεις τους, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τον ερχομό της πρώτης κακοκαιρίας του φθινοπώρου στη χώρα το Σαββατοκύριακο, λόγω του φαινομένου του «εμποδιστή Ρεξ».

Αναλυτικότερα, τα φαινόμενα αυτά ξεκινούν με τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου από σήμερα και τις ισχυρές καταιγίδες που θα σημειωθούν το Σάββατο, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές και πιθανότατα να είναι και αρκετά έντονες.

«Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα», αναφέρει χαρακτηριστικά στη σημερινή ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη δική του ανάρτηση στα social media, αναφέρει πως έρχεται «ισχυρή - επικίνδυνη κακοκαιρία από αύριο το απόγευμα προς τα δυτικά και μέχρι τότε θυελλώδεις βοριάδες προς τα ανατολικά».

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ποιες περιοχές είναι στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη δική του ανάρτηση του στο Facebook, εξηγεί για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, κάνοντας λόγο για κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως οι επόμενες ημέρες φέρνουν ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά.

«Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) : Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία ,Ζάκυνθος.Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς», καταλήγει.