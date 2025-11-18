Τροχαίο στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας: Νταλίκα παρέσυρε ζευγάρι και το εγκατέλειψε

Τροχαίο με παράσυρση δύο ατόμων από νταλίκα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο 7ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

Ο άνδρας, πολυτραυματίας, και η γυναίκα, σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο των δύο άτυχων ανθρώπων έπαθε βλάβη, οπότε σταμάτησαν, κατέβηκαν για να το σπρώξουν και τους παρέσυρε η νταλίκα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για ζευγάρι, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.