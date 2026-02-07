Σε ηλικία 79 ετών, πέθανε ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Ο Λάκης Ραπτάκης αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νυχτερινής ζωής και συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λάκης Ραπτάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Σύμφωνα με τη Βάνα Μπάρμπα, η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη στη Γλυφάδα, στις 11 π.μ..

«Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη Γλυφάδα στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στις 11:00. Θα σας περιμένουμε. Με εκτίμηση» φανέρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Ποιος ήταν ο Λάκης Ραπτάκης

Ο Λάκης Ραπτάκης υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στον χώρο του nightlife, με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να αναφέρουν ότι «άλλαξε τον χάρτη της διασκέδασης» στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 βρισκόταν στο απόγειο της επιχειρηματικής του πορείας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται έως και 46 χώρους διασκέδασης.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τη θρυλική ντίσκο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, ένα σημείο συνάντησης που έγραψε ιστορία.

Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και η Αλυσίδα που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου και τέλος το Φίξ.

Σημειώνεται πως Λάκης Ραπτάκης και Βάνα Μπάρμπα, στο παρελθόν διατηρούσαν σχέση. Ξεκίνησαν τον δεσμό τους το 1998 και έμειναν μαζί για δύο περίπου χρόνια.