Βελεστίνο: «Χτυπήσαμε από τα σπασμένα τζάμια» - Λόγω σκύλου προκλήθηκε το τροχαίο

Λόγω ενός σκύλου σημειώθηκε το τροχαίο με το λεωφορείο που ανατράπηκε στην παλαιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στην περιοχή του Βελεστίνου.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν περίπου στις 16:00 ο οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε 30 επιβάτες σε μοναστήρι, προσπάθησε να αποφύγει ένα εμπόδιο στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έναν σκύλο και προχώρησε σε ελιγμούς, προκειμένου να μη χτυπήσει το ζώο.

Όμως εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα και στη συνέχεια 13 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρουν θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα.

Μία από τις επιβάτισσες του λεωφορείου, μίλησε στο gegonota.news περιγράφοντας όσα βίωσαν. «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο», ανέφερε αρχικά.

«Όσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», συνέχισε.

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια – μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», κατέληξε.



