Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα έως τις 3 το μεσημέρι

Κυκλοφοριακές αλλαγές θα εφαρμοστούν σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω τεχνικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, από τις 07:00 έως τις 15:00 θα υπάρξει προσωρινός αποκλεισμός λωρίδων κυκλοφορίας στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο ρεύμα προς Σύνταγμα, θα κλείσει η δεύτερη λωρίδα από δεξιά, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά η διακοπή θα αφορά τη δεξιά λωρίδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.