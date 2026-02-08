Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Κυριακή

Ελαφρώς άσταστος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα των Δωδεκανήσων.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές έως τις πρωινές ώρες, οι οποίες σύντομα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί από δυτικές διευθύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 14 με 16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 17 με 19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16 με 17 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν κυρίως δυτικοί, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική και την πόλη της Αθήνας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το πρωί και στη συνέχεια διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 4 έως 5 μποφόρ και κατά διαστήματα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης και ασθενούς βροχής τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.