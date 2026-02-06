ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Αλλεπάλληλοι σεισμοί προκαλούν ανησυχία - Πέντε δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά

Και οι πέντε σεισμοί είναι 3 Ρίχτερ και άνω

The LiFO team
The LiFO team
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
0

Ανησυχία έχει προκληθεί στην Κρήτη καθώς πέντε σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) στο Λασίθι.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:31, 18 Χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 19:32, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, λίγο βορειότερα και συγκεκριμένα 16 Χλμ. ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο τρίτος σεισμός σημειώθηκε στις 19:41, 23 Χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά της Χρυσής και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο τέταρτος σεισμός έγινε 19 Χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, στις 20:07.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο πέμπτος σεισμός σημειώθηκε 17 Χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και ήταν 3,2 Ρίχτερ. Σημειώθηκε στις 20:17.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ελλάδα / Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη: Το βιογραφικό και η πορεία της υποδιοικήτριας που παραιτήθηκε

Η παραίτησή της έρχεται λίγο μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση χρημάτων και την εμπλοκή του συζύγου της, αν και η ίδια στην επιστολή της αναφέρει πως παραιτείται «για οικογενειακούς λόγους υγείας»
THE LIFO TEAM
ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ελλάδα / Γιάννης Παναγόπουλος: «Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» – Τι έδειξε η έρευνα για τις εταιρείες «οχήματα»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος και έξι πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα, να υπεξαίρεσαν δύο εκατομμύρια ευρώ
THE LIFO TEAM
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΙΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΤΟ

Ελλάδα / Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του αξιωματικού - Έδινε πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια
THE LIFO TEAM
 
 