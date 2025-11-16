ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος: Νεκρός 82χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με αγροτικό – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού

Ο 82χρονος οδηγός της μηχανής ήταν Γερμανός υπήκοος που ζούσε μόνιμα στη Νάξο με τη σύζυγό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Naxos Press
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νάξο, με έναν 82χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και έναν 80χρονο να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη ύστερα από σύγκρουση δίκυκλου οχήματος με αγροτικό φορτηγάκι στο 3ο χλμ. του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου–Εγγαρών, στο ύψος του ΚΤΕΟ.

Ο 82χρονος οδηγός της μηχανής, Γερμανός υπήκοος που ζούσε μόνιμα στη Νάξο με τη σύζυγό του, υπέστη πολλαπλά τραύματα και κατέληξε ακαριαία. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο νησί και ενταγμένος στην τοπική κοινωνία, γεγονός που έχει προκαλέσει θλίψη στους κατοίκους.

Ο 80χρονος οδηγός του αγροτικού φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου. Λόγω της κατάστασής του, το πρωί της Κυριακής κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, για τον 82χρονο μοτοσικλετιστή ήταν ήδη αργά όταν έφτασε το πλήρωμα στο σημείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Cyclades 24, Naxos Press

