ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Τροχαίο με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες στο Ηράκλειο

Στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία ΙΧ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρήτη: Τροχαίο με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες στο Ηράκλειο Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Πεζών–Αρκαλοχωρίου, λίγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους. 

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο. Παράλληλα, τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο άνδρες 24 και 53 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα παραμορφωμένα οχήματα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λάρισα: «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του» - Θετικά νέα για το μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

Ελλάδα / Λάρισα: «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του» - Θετικά νέα για το μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

Είχε μεταφερθεί με εκτεταμένα εγκαύματα στο 15% του σώματός του και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο - Υπέστη καρδιακή ανακοπή και οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν
LIFO NEWSROOM
 
 