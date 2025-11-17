Κρήτη: Τροχαίο με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες στο Ηράκλειο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Πεζών–Αρκαλοχωρίου, λίγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο. Παράλληλα, τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο άνδρες 24 και 53 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα παραμορφωμένα οχήματα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα.