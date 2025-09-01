ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στην εθνική οδό - Ακινητοποιημένα πολλά αυτοκίνητα

Τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, το απόγευμα της Δευτέρας (1/9).

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Κλειστή είναι η εθνική οδός στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα ενώ ακινητοποιημένα είναι εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Δείτε live την κίνηση εδώ

Σύμφωνα με αναφορές, το ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας.

