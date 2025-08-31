ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με φορτηγό - Γέμισε σταφύλια ο Περιφερειακός

Προκλήθηκε έντονη συμφόρηση στο σημείο - Βίντεο από το σημείο

LifO Newsroom
Φωτ.: rthess.gr
Γέμισε σταφύλια ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του εμπόρευματος του φορτηγού που σκόρπισε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, ανατράπηκε το φορτίο μιας νταλίκας η οποία μετέφερε σταφύλια, στον κόμβο Μουδανιών, και συγκεκριμένα στην είσοδο για την Εσωτερική Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Προκλήθηκε έντονη συμφόρηση στο σημείο, καθώς οξύνθηκε η ήδη βεβαρυμμένη από την επιστροφή των αδειούχων κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων.

Μάλιστα, για κάποια ώρα χρειάστηκε να κλείσει το ένα ρεύμα εισόδου προς την Περιφερειακή, ενώ στήθηκε επιχείρηση περισυλλογής των φρούτων από το οδόστρωμα ενώ στη συνέχεια η κατάσταση στο σημείο βελτιώθηκε.

 
 
 
