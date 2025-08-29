Τροχαίο στη Θέρμη: «Εγώ οδηγούσα την Porsche» ομολόγησε η 45χρονη - Τι έδειξε το αλκοτέστ

Στη σύλληψη της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche για το τροχαίο με εγκατάλειψη και τους δύο τραυματίες στη Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο στη Θέρμη: Εντοπίστηκε και καταθέτει η ιδιοκτήτρια της Porsche

Όπως αναφέρει το voria.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας που διατηρεί κέντρο αισθητικής, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Η οδηγός βρέθηκε θετική σε αλκοόλ και δόθηκε εντολή για να γίνει αιμοληψία, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Η 45χρονη αφού έγινε το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και η μαύρη Porsche που ανήκει στην 45χρονη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η 45χρονη ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο - Δύο οι τραυματίες

Όσο για το πώς έγινε το τροχαίο, τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.