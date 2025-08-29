ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στη Θέρμη: «Εγώ οδηγούσα την Porsche» ομολόγησε η 45χρονη - Τι έδειξε το αλκοτέστ

Συνελήφθη η 45χρονη - Το όριο κατανάλωσης αλκοόλ φέρεται να ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια

LifO Newsroom
Φωτ.: voria.gr
Στη σύλληψη της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche για το τροχαίο με εγκατάλειψη και τους δύο τραυματίες στη Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.  

Όπως αναφέρει το voria.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας που διατηρεί κέντρο αισθητικής, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα. 

Η οδηγός βρέθηκε θετική σε αλκοόλ και δόθηκε εντολή για να γίνει αιμοληψία, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 

Η 45χρονη αφού έγινε το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και η μαύρη Porsche που ανήκει στην 45χρονη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η 45χρονη ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο - Δύο οι τραυματίες

Όσο για το πώς έγινε το τροχαίο, τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

 
