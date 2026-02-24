Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Μάρτυρας είδε σκάφος δίπλα στο φουσκωτό του

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση του Παναγιώτη Σέρα, ερασιτέχνη ψαρά.

Ο Παναγιώτης Σέρας είχε καταθέσει ότι στις 24 Ιανουαρίου 2021 είχε δει αγκυροβολημένο το αλιευτικό σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων, στο αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας στο στάδιο της προανάκρισης, είχε υποστηρίξει στο Λιμενικό, ότι τη μοιραία μέρα δεν είχε βγει για ψάρεμα.

Έπειτα παραδέχθηκε πως με το σκάφος του βγήκε στα ανοιχτά, καθώς οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από δορυφόρο.

Τι ανέφερε ο μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη

Περιέγραψε πως είδε το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη κι ένα ακόμα πλαστικό σκάφος κοντά του: «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε γιατί δεν είχε καταθέσει εξ αρχής ότι βγήκε για ψάρεμα και απάντησε: «Κόλλησε το μυαλό μου και δεν το είπα. Φοβήθηκα μην στοχοποιηθώ. Μετά το λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο».

Νωρίτερα, κατέθεσε στο δικαστήριο ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής από το 1978.

Χαρακτήρισε «ψεύτη με λοφίο» τον αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελο Ασμάνη, που έχει καταθέσει ότι είδε το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων να περικυκλώνει το φουσκωτό του Βαλυράκη και να ακολουθεί διαπληκτισμός.

Όπως ανέφερε: «Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

